Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca soarta prezidentiabilului Viorica Dancila depinde de soarta motiunii de cenzura de joi. Liderul Pro Romania nu o vede insa pe Viorica Dancila retragandu-se din proprie inițiativa din cursa prezidențiala, in cazul unui eșec in Parlament. Ea va fi debarcata…

- "In turul 1 va avea un scor mai mare candidatul social-democrat, adica Mircea Diaconu. Sunt convins ca, daca trece motiunea, doamna Dancila nu va mai fi absolut nimic si asta este un lucru bun chiar si pentru PSD pentru ca doamna Dancila ca si domnul Dragnea este o ghiulea de picioarele PSD. Cu siguranta…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la cel mai recent sondaj realizat de Socio-Data, in care Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, pe locul 2 Viorica Dancila - 19%, iar pe locul 3 Mircea Diaconu - 16%."Cu toti banii, Guvernul, ajutorul BEC, al structurilor locale…

- Lovitura dura oferita de Victor Ponta opoziției in discuțiile privind demiterea guvernului condus de Viorica Dancila. Intrebat de Silviu Manastire in emisiunea "Dosar de Politician", liderul Pro Romania a anunțat ca nu voteaza sau semneaza o moțiune de cenzura."Nu. Sa ințelegeți ca eu in continuare…

- Victor Ponta reactioneaza la ultimul sondaj CURS publicat de STIRIPESURSE.RO, care arata ca Mircea Diaconu ar avea mai multe sanse in turul II al alegerilor prezidentiale decat Viorica Dancila. Liderul Pro Romania mai lanseaza un apel catre PSD sa renunte la candidatura Vioricai Dancila si sa-l sustina…

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…

- Pro Romania, formațiune condusa de Victor Ponta, decide luni, in ședința Delegației Naționale a partidului susținerea unui candidat propriu la președinție sau susținerea independentului Mircea Diaconu."Mai mulți colegi discuta cu domnul Diaconu. Eu spun ca de partea stanga trebuie sa fie un…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…