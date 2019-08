Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta reacționeaza joi, pe Facebook, dupa atacul lui Traian Basescu la adresa lui Mircea Diaconu, afirmand ca acum este sigur ca acesta va intra in turul al doilea de la alegerile prezidențiale.„Basescu & Co il ataca non stop pe Mircea Diaconu - ( exact cum il…

- Traian Basescu a declarat, intrebat ce impresie are despre prestația politica a lui Mircea Diaconu de pana acum, ca acesta putea macar „sa nu fi fost ca un aurolac de prin Cișmigiu” atunci cand a facut anunțul candidaturii la prezidențiale in fața Ateneului Roman, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire.…

- „L-am vazut penibil in fata Ateneului. Daca tot te-ai dus sa iti faci lansarea intamplatoare in fata Ateneului Roman macar sa nu fi fost ca un aurolac de prin Cismigiu. Asa arata Mircea Diaconu in fata Ateneului. In fata Ateneului trebuia sa se duca in frac. Exagerez de buna seama ca batea soarele,…

- ”Ne injura Basescu și Gușa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem și trebuie sa continuam Basescu + Gușa , clasicul cuplu de șantajiști, șpagari și bișnițari, a luat foc! Tocmai iși gasisera in "neconflictuala Viorica" o noua victima de unde sa suga bani și avantaje - și eu le stric…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat marți la Digi24 ca actorul Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale, poate sa repete lovitura electorala pe care a dat-o Sorin Oprescu in 2008 la Primaria Capitalei.In 2008, Sorin Oprescu a demisionat din PSD, a candidat independent…

- "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il sustinem logistic, altceva ce putem sa facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte multi oameni care spuneau 'nu votam Iohannis, dar nu o vrem nici…

- Theodor Paleologu ramane fara rival in cursa pentru prezidențiale! Mihail Neamțu anunța sambata seara pe Facebook ca, deși a primit mii de mesaje care l-au incurajat sa candideze la alegerile pentru Cotroceni, il va susține pe Theodor Paleologu in cursul alegerilor din aceasta toamna. PMP il va desemna,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Dancila i-ar fi promis ca ii coopteaza partidul la guvernare și ca rupe coaliția cu ALDE, cu condiția ca Ponta sa-i susțina candidatura la alegerile prezidențiale. ”Ca si in cazul UDMR doamna Dancila mi-a cerut…