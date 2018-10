Victor Ponta: Delta Dunării devine un fel de lac Belina. Dragnea merge acum cu iubita acolo "Din pacate, acum, daca informatiile mele sunt corecte, ne-am intors la perioada in care Delta devine un fel de lac Belina. E a lui Dragnea. (...) Am facut centrul de la Uzlina ca pe un loc in care orice invitat din afara Romaniei sa vina sa vada frumusetea Romaniei. Am adus prim-ministri, comisari europeni, iar Dragnea merge acum cu iubita", a spus Victor Ponta, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Tulcea. El a amintit ca pentru amenajarea centrului din Uzlina au fost investite fonduri guvernamentale si ca investitia a fost realizata dupa modelul altor state europene ale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

