- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Victor Negrescu este unul dintre putinii actuali ministri chiar pregatit pentru functia sa, cu bune conexiuni pe plan european si unul dintre ultimii adevarati social-democrati din conducerea actuala a PSD.Citește și: Cine sunt judecatorii lui Liviu Dragnea:…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat la Antena 3 ca Victor Negrescu, ministrul demisionat de la Afaceri Europene nu stie sa lucreze in echipa. "La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si-a depus demisia, dupa sedinta de Guvern de vineri. Demisia lui vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, a declarat, la Antena 3, ca…

- Din delegația PNL vor face parte Ludovic Orban, președintele PNL, prim-vicepreședintele Raluca Turcan, vicepreședinții PNL Florin Cițu și Dan Vilceanu, și președintele Comisiei juridice a PNL, deputatul PNL Ioan Cupșa. Punctul de vedere pe care-l va avea PNL la Palatul Cotroceni va fi reprezentat…

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- Gabriela Firea nu glumeste deloc cand ii cere lui Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al PSD. Argumentele sale sunt puternice si se pot sintetiza simplu: Dragnea una vorbeste pe fata si alta decide prin spate. De fapt, doamna Firea a surprins una din caracteristicile tuturor politicienilor.…

- La 1 ianuarie 2019, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Președinția rotativa a UE ar trebui sa consfințeasca atașamentul nostru definitiv la valorile europene și la democrația de tip liberal. Din pacate, comportamentul actualei puteri, centrat pe grijile și nevoile unor baroni,…