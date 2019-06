Victor Ponta: Dăncilă, bravo, foarte bine! A lăsat prostiile astea "Pleșoianu avea dreptate. Și doamna Dancila era pe scena cand striga cu statul paralel, și doamna Dancila era la Bruxelles cand spunea ca Europa ne face rau. Acum, doamna Dancila - si bravo, foarte bine - a lasat de-o parte prostiile astea cu Europa si cu statul paralel. In schimb destui au ramas, 750 de oameni. Daca PSD se duce in aceasta directie, isi pierde alegatorii. Sambata, tot ce s-a vorbit s-a vorbit pentru cei din sala, 4.000 de oameni. Romania nu e formata din cei 4.000 de oameni", a spus Victor Ponta la Romania TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu și acuza pe Liviu Dragnea și pe Victor Ponta ca au facut parte din ceea ce social democrații au numit statul paralel, spunand ca cei doi mergeau la vila SRI, acolo unde se discuta despre lideri vulnerabili care urmau sa fie luați de DNA.Citește și: EXCLUSIV…

- ”PSD se confrunta in aceasta secunda cu o criza de lideri, care se va rezolva intr-un fel sau altul, și cu o criza identitara care nu știm cum se va rezolva. Criza de lideri se poate rezolva in felul urmator. Intrucat doamna Dancila dorește sa preia conducerea partidului și sa o preia cu oameni desemnați…

- "PNȚCD A IEȘIT VICTORIOS DIN ALEGERILE EUROPARLAMENTARE! Dincolo de toate, țaranistul Cristian Terheș a ajuns europarlamentar! Va reprezenta Romania mai bine decat o mie de Rareși Bogdan și Cioloși, o mie de alți cioflingari care și-au indoit șalele pana la pamant chiar fara sa fie nevoie sa le-o…

- In cadrul evenimentului, Klaus Iohannis a lansat atacuri in rafala la adresa PSD. ”Trebuie sa mergem la cauza prost intelesului nationalism al PSD-ului. Multi romani, un pic prea multi, s-au hotarat sa lucreze in alta tara europeana. Speram sa se intoarca cat mai multi dintre ei. Avem de-a…

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- Anchete la comanda, orchestrate de politicieni cu nume grele. Acesta a fost unul din subiectele emisiunii România 2019, de la Râmnicu Vâlcea. S-a vorbit despre abuzurile din justitie și despre efectele lor.

- Anul asta avem doua runde de alegeri. In 26 mai mergem sa hotaram pe cine trimitem sa ne reprezinte la Bruxelles, iar spre sfarșitul anului ne alegem președintele. Parlamentul European este una dintre cele mai importante instituții ale continentului, iar Romania va trimite runda asta 33 de europarlamentari,…