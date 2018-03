Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema este asteptata pronunte sentinta definitiva in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Decizie surprinzatoare in cazul tinerei care si-a ucis copilul la cateva zile dupa ce l-a adus pe lume. Acuzata de omor, Gabriela B. a obtinut la Curtea de Apel Suceava injumatatirea pedepsei. Condamnata initial de Tribunalul Botosani la 16 ani de inchisoare, cu interzicerea unor drepturi, Gabriela…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an o investigatie pe partea de servicii financiare, unde se suspecteaza un schimb de informatii la nivelul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a anuntat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- Decizia in dosarul Rovinari Turceni a fost amanata pentru 20 martie. Judecatorii ICCJ au finalizat, marți noapte, dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecați pentru fapte de corupție fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, și actualul ministru al Transporturilor, Dan Șova. Procurorii DNA au cerut…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- Emotii uriase pentru Victor Ponta si Dan Sova! Inalta Curte a amanat pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari pana pe 20 martie 2018, potrivit ziare.com Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua…

- Invitata la dezbaterea CSM, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a inceput contraatacul si a desfiintat, punct cu punct, motivele invocate de ministrul Justitiei in cererea de revocare. Kovesi sustine ca motivele expuse in cerere sunt nereale. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer…

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Timisoara in cel de-al treilea dosar de coruptie. Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns dur criticilor venite in urma deciziei de a inchide scolile, dupa avertismentul meteorologilor. Firea a declarat, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Generala ca "scolile sunt deschise pentru educatie si nu pentru supraveghere".Citeste…

- Procurorul DNA a cerut marti, la instanta suprema, unde s-a judecat ultimul termen al dosarului Turceni-Rovinari, pedeapsa cu executare pentru fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, ambii fiind acuzati de fapte de coruptie.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul „Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta. In cazul lui Sova, procurorii…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul “Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, transmite News.ro . In cazul lui Sova, procurorii DNA a solicitat…

- Fostul premier, Victor Ponta, impreuna cu Dan Șova risca ani grei de inchisoare, dupa decizia data de procurorii DNA. Aceștia cer pedepse cu executare pentru cei doi in dosarul Turceni-Rovinari.

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la Instanta Suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii cer pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Lovitura dura pentru fostul premier Victor Ponta, dar si pentru fostul ministru Dan Sova. La ultimul termen de judecata din dosarul Turceni Rovinari, procurorii au cerut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ani grei de inchisoare pentru cei doi.Potrivit Romania TV, procurorii ar fi cerut …

- Dosarul fostului premier al Romaniei, Victor Ponta, in care este judecat alaturi de actualul ministru al Transporturilor, Dan Șova, pentru contracte de asistența juridica incheiate cu companiile energetice Turceni și Rovinari, a ajuns la final, iar prima instanța care dezbate acest caz va asculta,…

- Dosarul fostului premier al Romaniei, Victor Ponta , in care este judecat alaturi de actualul ministru al Transporturilor, Dan Șova, pentru contracte de asistența juridica incheiate cu companiile energetice Turceni și Rovinari, a ajuns la final, iar prima instanța care dezbate acest caz va asculta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.La termenul anterior, Dan Sova a cerut ca dezbaterile…

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la instanta suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- In ultimii ani treburile merg cam anapoda la ANAF. La aceasta au contribuit si desele modificari ale Codului fiscal, parca prea multe in ultimii ani. De cele mai multe ori, functionarii institutiei nici nu apuca sa se documenteze in aplicarea unei legi ca ea este modificata sau abrogata. Mai mult,…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- Tudorel Toader, va prezenta raportul cu privire la evaluarea Ministerului Public, DNA si DIICOT, in plenul camerelor reunite, pe 22 februarie.Declaratiile facute astazi de Tudorel Toader:"Inainte de a accepta demnititatea de ministru al Justitiei, am discutat cu liderii coalitiei. Am primit garantii…

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei."Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874 P 2018, avand ca…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Medicul de pe ambulanta Puls, pe numele ei Mihaiela Elena Duta, cea care l-a preluat de la stadion pe fotbalistul dinamovist Patrick Ekeng, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari…

- Victor Ponta este asteptat in fata instantei Curtii Supreme, in dosarul Turceni Rovinari, pentru a fi audiat in procesul in care mai sunt inculpati fostul ministru al Transporturilor si fost senator PSD, Dan Sova, si fostii directori ai complexelor energetice Rovinari si Turceni.Procurorii anticoruptie…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- DNA vine cu informații noi privind redeschiderea dosarului vicepremierul Paul Stanescu, redeschidere care le-a venit ca idee fix când trebuia sa încurce treburile cu noul Guvern. Și instanța amâna decizia în legatura cu cerea facuta de procurori pentru doua saptamâni.…

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Procuratura din Latvia nu ar fi primit cererea de asistența juridica din partea Moldovei in cazul furtului miliardului, scrie NewsMaker, cu referire la raspunsul oficial al Procuraturii Generale din Latvia, prin bancile careria, inclusiv, au fost deduși bani. Raspunsul a fost oferit avocaților lui Veaceslav…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Procurorii DNA l-au trimis, joi, in judecata pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa. Conform procurorilor, parlamentarul a facut presiuni asupra unui primar al unui municipiu din judetul Brasov pentru a nu schimba din functie o persoana din conducerea unui spital, protejata a sa, iar fiindca edilul nu…

- Andone Ichim, fost primar al orasului Macin, Tulcea, a fost achitat. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Constanta. In prima instanta, fostul edil a fost condamnat la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o durata de trei ani.In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Judecatorii i-au respins acesteia contestatia si au mentinut decizia Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva. Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor. Procurorii…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…