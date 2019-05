Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat duminica, dupa ce a votat la o sectie organizata la Scoala "Maria Rosetti" din Capitala, ca o sa castige Romania, daca se prezinta multi alegatori la urne. Intrebat de jurnalisti despre prezenta la vot, el a raspuns: "Daca vine multa lume la vot, o…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca, in opinia sa, cel mai bun lucru facut in mandatul sau de prim-ministru a fost Codul fiscal din 2015 si, daca partidul sau va ajunge la guvernare, principala conditie pe care ar pune-o ar fi sa se revina la acest act normativ si sa nu fie…

- In timp ce Klaus Iohannis era prezentat sustinatorilor PNL de catre Ludovic Orban drept un stejar care tine piept ciumei rosii, in Piata Victoriei din Capitala, la Sibiu, Liviu Dragnea petrecea la un gratar in cadru restrans, cu Petre Daea si cativa oieri din Poiana Sibiului.

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a fost atacat de omul de afaceri, Adrian Porumboiu, care s-a aratat foarte revoltat de un episod petrecut pe vremea cand politicianul ocupa functia de prim-ministru al Romaniei.Porumboiu sustine ca a fost amendat drastic, din cauza unei nereguli in cadrul…

- O mama din Bucuresti vorbeste despre sistemul de educatie din Romania, asa cum este el vazut prin prisma experientei directe a copiilor sai. Aceasta relateaza despre ce sentimente trezeste in elevi reluarea cursurilor si cum este pentru parinti sa afle ce simt copiii vizavi de scoala sau de metodele…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca in cei cinci ani de la inceperea exercițiului bugetar al UE 2014-2020 Partidul Social Democrat și ALDE nu au reușit sa inceapa niciun proiect de infrastructura de mare transport, iar din aceasta cauza foarte mulți investitori ocolesc Romania.Citește…

- Costin Mihalache, fost consilier al premierului Viorica Dancila, dar si in perioada premierului Victor Ponta, fost director general la CFR SA, fost presedinte al Consiliului de Administratie la CNAIR, dar si fost diplomat pe relatia cu China, a fost numit, prin decizie a Vioricai Dancila in functia…