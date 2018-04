Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Victor Ponta, socheaza pe toata lumea. Acesta a oferit declaratia serii in direct la TVR, la emisiunea lui Ionut Cristache. Razboiul cu Liviu Dragnea l-a facut pe Ponta sa isi schimbe total optiunile politice. "Daca o sa candideze in 2019 Klaus Iohannis impotriva lui Liviu Dragnea,…

- Momentul demisiei fostului premier Victor Ponta si venirea in functie a lui Dacian Ciolos ar fi fost puse la punct de catre Liviu Dragnea, Klaus Iohannis si ambasada SUA in Romania, a explicat fostul deputat Sebastian Ghita.

- Sebastian Ghița a facut cateva dezvaluiri despre momentul in care Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de premier, iar Dacian Cioloș a ajuns la Palatul Victoria. Conform lui Ghița, totul a fost pus la cale de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și ambasada SUA in Romania. ”Momentul instalarii ”guvernului…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, a vorbit, la Adevarul Live, de la ora 12.30, despre relatia contondenta cu Liviu Dragnea, cel care i-a reprosat prietenia cu Gabriel Oprea. De asemenea, Codrin Stefanescu a dezvaluit legatura liderilor PSD Victor Ponta si Liviu Dragnea cu „statul…

- Victor Ponta a sustinut vineri seara ca Liviu Dragnea a fost avertizat de "o persoana foarte importanta din SRI" ca urmeaza sa i se faca un flagrant, in perioada in care era vicepremier in cabinetul Ponta. Anterior pentru stiripesurse.ro Victor Ponta relatase ca actualul șef al PSD avea ”oameni plantați”…

- Victor Ponta susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis sa-i ceara sa numeasca pe altcineva in funcția de premier. Planul era la PSD sa ii retraga sprijinul politic lui...

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca imediat dupa pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuție cu Iohannis, in care au convenit ca el sa mearga mai departe ca premier. Ulterior, au inceput problemele cu dosarele pentru el și Liviu Dragnea.”In…

- Victor Ponta continua seria atacurilor la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, susținand intr-o postare pe Facebook ca este datoria lui sa il demaște pe „acest impostor mitoman”. Reacția fostului premier vine dupa declarațiile lui Crin Antonescu, care a susținut recent ca nu poate confirma ca USL…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, conform BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia italiana.…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, susține ca tot ce se intampla pe scena politica este o farsa de prost gust. Ponta arata ca Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi sunt ințeleși, iar in scena finala cei trei se vor pupa. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Victor Ponta le-a transmis celor care au manifestat in fața Palatului Cotroceni ca protestul nu trebuia sa-l vizeze pe Klaus Iohannis, ci pe Tudorel Toader sau Liviu Dragnea."A fost un protest la Cotroceni. Bravo lor, dar nu ințeleg de ce a fost protestul la Cotroceni... Cei care au protestat…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a chemat pe ministrul Justitiei din Japonia sa prezinte decizia in cazul DNA, a fost cu premierul Dancila la Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis, dar „nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi”,…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea a mai pierdut o batalie politica. Ponta are cateva replici acide la adresa fostului sau coleg de partid pe care il acuza ca a regizat o “comedie de doi bani”. Precizarile lui Ponta vin in contextul declarațiilor publice facute de președintele Klaus Iohannis și ministrul…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- "Draga Dragos, nu te mai lasa pacalit de mincinosii de la tv/ faptul ca nu au venit la referendum 50% nu este vina noastra a celor care am votat/ faptul ca Dragnea ne-a presat pe toti sa il schimbam pe Daniel Morar ( care ii facuse dosarul cu Referendumul) cu LC Kovesi spunand ce este "prietena lui"…

- Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau. Iata mai jos raspunsul postat de Victor Ponta, la criticile formulate de un internaut:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu beneficiaza de paza SPP pentru ca nu are incredere in seful institutiei, afirmand ca modul in care acesta actioneaza este ”o problema de siguranta nationala”, iar potrivit legii, Klaus Iohannis este cel care poate lua o hotarare.

- Avertisment fara precedent al lui Victor Ponta pentru presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier ii spune sefului statului sa nu aiba incredere in Liviu Dragnea, dar nici in Traian Basescu. Dragnea l-a dat afara din PSD pe Ponta si de atunci cei doi sunt intr-un conflict deschis.Citește și: Consiliul…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a auzit ca va fi… executat in luna martie, informația fiind transmisa de directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, prin intermediul vicepremierului Paul Stanescu care, dupa aceea, l-a inștiințat pe șeful partidului despre pericolul care il paște. Afland ce soarta cruda il…

- Dupa ce a fost dat afara din partid și a devenit criticul cel mai vocal al lui Liviu Dragnea, Victor Ponta anunta ca va vota impotriva noului cabinet ce va fi condus de Vasilica Dancila. Deputatul de Gorj e convins ca noul Executiv va fi, de fa...

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și incaseaza bani frumoși. Viorica Dancila a fost desemnata noul premier al Romaniei , devenind astfel prima femeie din Romania care ocupa aceasta funcție. Viorica Dancila,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Ca atare, Felix Stroe și-a cam strans lucrurile din Palatul CFR și a delegat conducerea ministerului secretarului de stat Dragoș Titea, mai cunoscut ca "regele pacanelelor", ca urmare a salilor de jocuri mecanice pe care le-a „pastorit” in anii trecuți. El a fost director al Direcției Juridice de la…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Gabriela Firea ar putea fi candidatul PSD la prezidențialele din 2019! Conform sondajelor, primarul general al Bucureștiului e singurul politician care l-ar putea invinge pe Klaus Iohannis. Numai ca Firea a declarat ca nu vrea sa intre intr-o astfel de competiție. Din PSD a mai aparut o potențiala…

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce merg lucrurile catastrofal azi in Romania ? De ce au plecat 4 sau 5 milioane de romani peste granite, dintre care cei mai multi nu se vor mai intoarce niciodata ? Si, mai mult, nu e exclus sa plece in anii urmatori inca vreo 3 sau 4 milioane ? Dupa 2004, ultimul an de putere…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…