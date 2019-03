Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Petrescu, vicepreședinte Pro Romania și fost ministru al Finanțelor, s-a intalnit miercuri, la Timișoara cu membrii Asociației Firmelor Timișene, dar și cu alți antreprenori locali. Temele dezbatute au vizat mediul de afaceri, dezvoltarea acestuia, predictibilitatea fiscala și modificarile fiscale…

- In cadrul intalnirii cu antreprenorii din zona, Ioana Petrescu a vorbit cu aceștia in special despre mediul de afaceri, dezvoltarea acestuia, predictibilitatea fiscala și modificarile fiscale care afecteaza direct activitatea oamenilor de afaceri. „Pro Romania este un partid pro business,…

- Deputatul de Timis Adrian Pau il compara pe primarul Timisoarei cu fostul sau sef de partid, Liviu Dragnea. Supararea reprezentantului Pro Romania vine dupa ce a constatat ca in Timisoara exista amplasate corturi pentru strangerea de semnaturi cu insemnele PNL, dar pentru alte forte politice existenta…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat miercuri, la Timisoara, ca Pro Romania mai are mult de munca pentru promovarea partidului, dar si pentru transferarea capitalului de incredere al lui Victor Ponta pe formatiunea pe care o conduce, intrucat foarte multi inca il asociaza cu PSD."Facem acum…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat miercuri, la Timisoara, ca Pro Romania mai are mult de munca pentru promovarea partidului, dar si pentru transferarea capitalului de incredere al lui Victor Ponta pe...

- “Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun,a spus Victor Ponta, seful formatiunii Pro Romania,la Digi 24. Sigur, e șeful unui partid care are aceasta denumire, dar prin comportamentul sau, prin averea pe care o are, prin politicile naționalist-populiste…

- „Cred ca este foarte grav faptul ca Romania, care iata, asigura conducerea Consiliului Uniunii in aceste șase luni și teoretic va trebui sa gestioneze discuțiile despre bugetul Uniunii Europene in perioada 2021-2027, n-are buget. Este singura țara din Uniunea Europeana care nu are buget.…

- Pro Romania pare un partid hotarat sa inceapa anul in forta. Asa se explica turneul politic demarat chiar in primele zile din 2019 ... The post „Romania merge spre teleormanizare”, a declarat Victor Ponta, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .