Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta considera ca Viorica Dancila a facut Romania si Uniunea Europeana de ras la intalnire cu premierului Israelului, pentru ca nu stie engleza. Fostul premier lanseaza o propunere fara precedent: actualului premier sa-i fie interzise vizitele externe."In mod normal ar fi de ras -…

- Viata politica se invarte in jurul unui foarte redus numar de personaje. Prin natura functiei se afla mereu in centrul atentiei presedintele republicii, primul ministru, presedintii celor doua camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar in mod exceptional ministri, functionari publici,…

- O plangere pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis ar putea fi depusa in zilele urmatoare, potrivit declarațiilor președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el nu a vazut un astfel de draft și ca, deși s–a spus ca ar trebui sa se apeleze la el…

- Prim ministrul Viorica Dancila a declarat joi, intr o intalnire informala cu presa, ca isi doreste ca Romania sa aiba o aeronava oficiala pentru deplasarile externe ale demnitarilor tarii noastre, informeaza Agerpres.roEa a precizat ca va initia discutii cu ministrul Transporturilor si al Apararii despre…

- Programul Național de Dezvoltare Locala va avea o copie. Este anunțul facut astazi de premierul Viorica Dancila dupa ședința CEX a PSD."Acest fond de investiții il vom avea in bugetul pe 2019. Fiecare localitate va putea avea doua proiecte, pe langa PNDL vrem sa avem acest fond e investiții…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat dur programul adoptat de Guvern in sedinta de joi, privind deschiderea contului individual de economii pentru copii, in care parintii pot depune bani. El a remarcat faptul ca banii depusi in aceste conturi nu pot fi retrasi de titular decat la implinirea varstei…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat, miercuri, critici la adresa Vioricai Dancila si a ministrului de Externe, afirmand ca in scurt timp Romania va prelua presedintia Consiliului UE, insa premierul prefera sa „colinde” in lumea araba, in loc sa mearga in marile capitale ale Europei.

- Recent, Liviu Dragnea, intrebat care sunt sansele sa nu fie remaniat niciun ministru, a spus ca niciuna. Liderul PSD a anuntat inca de luna trecuta, dupa sedinta CEx, ca se va discuta despre remanierea guvernamentala dupa referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie. Contactat de…