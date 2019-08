Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il sustinem logistic, altceva ce putem sa facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte multi oameni care spuneau 'nu votam Iohannis, dar nu o vrem nici pe doamna Dancila'. Si, uite, le-am construit o alternativa. Cel mai important pentru oameni este sa aiba pe cine sa voteze, sa…