- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-ar dori ca pe listele partidului pentru europarlamentare sa fie Corina Cretu, despre care a adaugat ca poate fi un bun candidat si la prezidentiale, potrivit Agerpres. ''Noi ne-am bucura…

- Pro Romania nu va face aliante politice cu niciun partid, cel putin pana dupa alegerile parlamentare din 2020, formatiunea politica urmand sa aiba si propriul candidat la alegerile prezidentiale, dar acesta nu va fi Victor Ponta, a anuntat joi prim-vicepresedintele Daniel Constantin, informeaza Agerpres."Vom…

- Comisarul european Corina Crețu vorbește despre viitorul sau politic și a explicat ca la inceputul anului viitor va face anunțul despre o eventuala candidatura. Crețu lasa foarte clar de ințeles ca nu-și mai vede un viitor politic in PSD, in schimb il lauda pe Victor Ponta și recunoaște ca a discutat…

- “Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi,…

- Parlamentarii care fac parte din PRO Romania vor sustine si vor vota o motiune de cenzura in momentul in care va exista o sansa reala de a fi adoptata si va exista o alternativa clara la actualul Guvern, a afirmat, marti, presedintele formatiunii, Victor Ponta, scrie Agerpres."Noi am votat…