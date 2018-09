Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a facut astazi o vizita in Buzau. Acesta a venit pentru a-și lansa și la noi in județ partidul, Pro Romania. Vizita a inclus o intalnire cu simpatizanții din Buzau, o vizita la Primarie și o conferința de presa. Victor Ponta a mers la primarul Constantin Toma, pe care, afirma…

- Ponta a povestit, in timpul unei conferințe de presa susținuta, miercuri, la Timișoara, ca primii oameni pe care i-a intalnit la Timișoara au fost Sorin Grindeanu și Eugen Dogariu, care in urma cu 16 ani l-au așteptat la aeroport pentru a fonda impreuna Organizația de tineret a PSD. Intrebat…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Timisoara, ca PSD a ajuns in momentul de fata "mai rau decat PRM" prin discursul "xenofob, antieuropean", iar daca formatiunea social-democratilor va reveni la starea de partid de centru-stanga in sensul european al cuvantului,…

- Stimata Viorica, doamna Dancila, faceti o confuzie. Cetatenii din Piata Victoriei nu au atacat Guvernul, ei aparau Antipa. De dumneavoastra, de Dragnea si de Firea, de Norica si de Pop, de toti aia care va enervati cand vi se spune sa puneti un i in plus la copiii in care ati dat cu gaze - scrie Dan…

- Liviu Pop l-a intrebat pe Dan Barna daca printre barbații care au batut-o pe femeia jandarm s-au numarat și cetațeni care au semnat inițiativa ”Fara penali in funcții publice” sau chiar persoane care au strans semnaturi pentru aceasta inițiativa. Dan Barna a reacționat dur și l-a avertizat…

- Noi imagini tulburatoare apar in spațiul public de la mitingul de ieri, din Piața Victoriei. Daca imaginile in care un protestatar este batut cu bestialitate de un jandarm inarmat au devenit virale, mii de oameni au distribuit un alt videoclip in care apare, de data aceasta, un jandarm care este…

- "Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De asemenea, consideram ca provocatorii, ințelegandu-se cei care au avut scopul de a compromite, prin agitație și violenta, protestul…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat “de modul mizerabil si criminal” in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. “M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…