Ponta a declarat ca cei care spun ca Romania a construit biserici in loc de spitale mint.

"Eu nu merg des la biserica, dar nu ii desconsider pe cei care se duc și sunt disprețuiți pentru acest lucru. Nu am luat bani de la un spital ca sa ii dam la catedrale. Ideea ca cineva a luat banii de la spital sa ii dea la biserica e o minciuna. Imi pare rau ca in Anul Centenar nu am putut sa inauguram niciun alt obiectiv mai important decat Catedrala.", a spus Victor Ponta la Romania TV.

Aproximativ 30.000 de oameni si 2000 de invitati au asistat duminica dimineata la slujba de sfintire…