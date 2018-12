Victor Ponta, avertisment pentru toţi pensionarii. Ce pregăteşte PSD "Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuariese suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea de la 1 ianuarie a pensiilor cu un coeficient intre creșterea salariului mediu și inflație. Deci pana in septembrie nu primesc nici un leu in plus. Exact cei care au votat au cel mai mult de suferit. In același timp de la 1 ianuarie indemnizațiile aleșilor cresc. Și al meu ca deputat. Mai pe ințelesul tuturor: mie imi crește salariul de deputat, dar mamei mele nu-i crește pensia. Iar eu ma simt revoltat. Este o mita pe care Dragnea vrea sa o ofere parlamentarilor,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

