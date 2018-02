Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror DNA a cerut marAi judecAƒtorilor de la AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie condamnarea fostului premier Victor Ponta la A®nchisoare cu executare, pentru sAƒvA¢rAYirea infracAiunilor de fals A®n A®nscrisuri sub semnAƒturAƒ privatAƒ, complicitate la evaziune fiscalAƒ AYi Citește mai departe...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Fostul premier, Victor Ponta, a dat explicații vineri in fața procurorilor DNA in dosarul Tel Drum, in care șeful PSD este acuzat de abuz in serviciu și constituire de grup infracțional organizat. Victor Ponta a fost citat in calitate de martor in acest dosar.

- Victor Ponta a publicat joi, pe contul lui de Facebook, un document al DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca este denuntator. Astfel, fostul premier intreaba retoric daca Dragnea va demisiona din functie.

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Robert Negoita a ajuns, in aceasta dimineața, la instanța suprema. Primarul sectorului 3 este audiat in calitate de martor in dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Victor Ponta este asteptat in fata instantei Curtii Supreme, in dosarul Turceni Rovinari, pentru a fi audiat in procesul in care mai sunt inculpati fostul ministru al Transporturilor si fost senator PSD, Dan Sova, si fostii directori ai complexelor energetice Rovinari si Turceni.Procurorii anticoruptie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Tot…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Fostul deputat Victor Socaciu a afirmat luni, dupa la iesirea de la DIICOT, ca a fost audiat ca martor in dosarul medicului Mihai Lucan, caruia ii ramane recunoscator. "Am fost audiat ca martor in procesul profesorului Lucan, caruia ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine.…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, a declarat, la termenul de vineri, in dosarul in care Sebastian Ghita este cercetat pentru fapte de coruptie, ca nu a discutat niciodata cu fostul parlamentar despre promovarea in functie a fostului sef IPJ Prahova, Viorel Dosaru.

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj.

- „Nu exista multi medici sau multi pacienti ai domnului Lucan care sa nu fi stiut cum stau lucrurile. Ceea ce nu stiu multi este ca POLITICIENI si de OAMENI CU INFLUENTA ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale domnului profesor, pentru ei însisi sau…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, s-a prezentat in aceasta dimineața la DIICOT pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Boc a fost citat si saptamana trecuta la DIICOT, insa audierea sa a fost amanata deoarece citatia nu a…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor la DIICOT, in dosarul chirurgului Mihai Lucan. Informatia a fost confirmata de demnitar pe contul sau de Facebook. Initial, Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, nu s-a prezentat joi la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Emil Boc a fost chemat joi la DIICOT pentru a da o declaratie in acest dosar, insa primarul nu a venit, astfel incat este…

- Vasile Dâncu a declarat ca a fost auditat în calitate de martor, în dosarul Belina, de procurorii anticorupție. „Am fost chemat ca martor în dosarul Belina. Am fost întrebat daca am fost acolo și ce stiu despre asta. Nu știu nimic”, a declarat Vasile…

- Patronul formației U Craiova, Adrian Mititelu, a fost audiat, vineri, la DNA, in calitate de martor intr-un dosar in care apare numele fostului procuror anticorupție Doru Țuluș, fost șef al Secției a II-a a DNA. La intrarea in sediul DNA, Mititelu a declarat ca a fost citat ca martor „intr-un dosar…

- (update 17:20) Primarul de Orhei, Ilan Șor, a fost audiat cu ușile inchise in calitate de martor in dosarul ex-parlamentarului Chiril Lucinschi. La audiere nu a participat nici inculpatul. Dupa o ora de audieri, Șor și avocații acestuia au parasit Judecatoria.

- Fostul prefect al judetului Teleorman Teodor Nitulescu s-a prezentat marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Capitala. Surse judiciare au precizatca el a fost chemat pentru a fi audiat de procurori in dosarul „Tel Drum”.

- Fostul secretar de stat in ministerul Dezvoltarii Razvan Murgeanu s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori, el precizand ca are calitatea de martor. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca acesta este audiat in dosarul Tel Drum.

- Omul de afaceri și regizorul Bobby Paunescu, a fost audiat, joi, in calitate de martor in dosarul in care procurorii DNA ii cerceteaza pe Elena Udrea și omul de afaceri Bogdan Buzaianu in legatura cu fapte de corupție. Mai precis, spun surse judiciare, Paunescu a fost chemat pentru explica contextul…

- Cristian Duica, fost director general al CNADNR, a fost audiat luni la DNA, ca martor, in dosarul Tel Drum, informeaza Agepres. La iesire de la DNA, el a aratat ca a lucrat sase luni la Tel Drum, din martie 2003. ...

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…