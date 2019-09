Analistul politic Bogdan Chirieac a intrebat daca ALDE nu s-a distrus cand a semnat pactul cu Pro Romania. Victor Ponta a replicat imediat.

"ALDE s-a distrus cand a luat sub cinci la suta la europarlamentare, pentru ca a stat langa Dragnea si Dancila mult prea mult si mult prea la vedere. Eu nu am luat niciun parlamentar ALDE. Ce, era asa entuziasmat poporul de alianta dintre ALDE si PSD?" a declarat Victor Ponta, in exclusivitate pentru DC NEWS.