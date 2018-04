Stiri pe aceeasi tema

- Bucovina s-a transformat intr-o destinatie de lux pentru vacanta de Paste. Trei nopti de cazare costa pana la 643 de euro (3.000 de lei), pentru doua persoane. In mini vacanta de Paste, ceva mai ieftine sunt destinatii din Europa precum Grecia, Milano, Londra sau Roma.

- Peste 300.000 de oameni primesc anual in lume diagnosticul de cancer renal. Profesorul Bob Djavan conduce Departamentul de urologie la spitalul Rudolfinerhaus din Viena. Este unul dintre cei mai importanti urologi din Europa. Medicul atrage atenția ca varsta la care apare cancerul renal a scazut in…

- Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit astazi, 29 martie, contractul pentru elaborarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti" companiei Deloitte Consultanta S.R.L., parte a brandului international Deloitte, in cadrul caruia colaboreaza mii de specialisti din…

- Prima masura luata de Alexandru Dedu dupa realegerea in funcția de președinte se anunța ca un fiasco total. Cluburile sunt revoltate, iar președinții spun ca handbalul va avea un regres major. Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis duminica, la Cluj Napoca, noile prevederi…

- Frankfurt va deveni cel mai mare castigator al luptei pentru mii de locuri de munca venite de la bancile din Londra, care isi vor muta sediile din capitala Marii Britanii in orasul german, pentru a avea acces permanent la piata unica dupa Brexit, relateaza Bloomberg.

- Handbalul romanesc se afla la ora strategiilor dupa alegerile generale din 14 februarie. Din dorinta de a proteja mai mult jucatorii romani si echipele nationale, Federatia Romana de Handbal a venit cu o masura extrema in privinta transferului de handbalisti straini. A impus niste criterii de valoare…

- Incepand cu 1 aprilie 2018, activitatea de inmagazinare a gazelor naturale va fi derulata de Depogaz Ploiești, o noua filiala a companiei Romgaz, inființata in acest sens. Pe termen mediu, mai exact in urmatorii patru ani, capacitatea de inmagazinare in depozite va crește substanțial, a anunțat Liviu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Un moment istorie in aviație a avut loc la sfarșitul acestei saptamani, cand un avion de pasageri a efectuat un zbor direct, fara escala, intre Australia și Marea Britanie. Aeronava a decolat sambata din Perth cu destinația Londra, iar intreaga ruta a fost parcursa in doar 17 ore și 20 de minute, timp…

- Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in urma unui proiect de reorganizare a CNAIR, aprobat in Consiliul de Administratie al companiei de drumuri."Am facut un proiect de reorganizare a CNAIR. Am aprobat chiar in cursul saptamanii trecute in Consiliul de Administratie un…

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Retim și Societatea de Drumuri Municipale și-au scos utilajele și oamenii pe drumuri inca de joi seara, de la ora 22. Retim a impraștiat peste 70 de tone de sare, iar SDM 60 de tone. „Retim a intervenit cu șapte raspanditoare pentru sare cu lama, joi noapte, intre orele 22 și 7 dimineața.…

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca pana pe 10 aprilie pot fi depuse candidaturile pentru posturile de membru independent si membru supleant din partea Romaniei in Consiliul de Administratie al Agentiei UE pentru Drepturi Fundamentale. Mandatele membrilor si ale membrilor supleanti din CA vor…

- Un consorțiu condus de UPS (NYSE:UPS) a implementat o tehnologie revoluționara de încarcare în Londra, care permite reîncarcarea simultana a flotei de vehicule electrice, fara a fi nevoie de investiții pentru modernizarea rețelei electrice. Acest anunț marcheaza sfârșitul…

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii.

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, spune ca decizia Romaniei de a indexa pretul gazului din productia interna la cel tranzactionat pe bursa de la Viena, la hubul Baumgarten, este o nebunie. "De ce nu va orientati spre pietele din Asia? Pretul este mai mare acolo. Apoi ar mai putea sa fie…

- De aproximativ 150 de ori pe zi, camioanele companiei Lakeland Dairies traverseaza granița irlandeza, pentru a se aproviziona cu materie prima. Și oricat de bun ar fi acordul comercial pe care Marea Britanie il va negocia cu UE, companiile se tem ca afacerile lor vor incetini dupa Brexit, scrie Bloomberg.…

- Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa este convocata de urgența, astazi, la ora 10,00. Sedința de astazi este necesara dupa ce cele doua ședințe de saptamana trecuta nu s-au putut ține din lipsa de cvorum. „La Compania de Apa nu s-a intamplat nimic, doar ca dupa inlocuirea lui Gabi Gheorghe…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie 2018.

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a hotarat rascumpararea unui numar de 10 milioane de actiuni, conform unui anunț transmis Bursei de Valori București. Tranzacția se va face la un pret minim egal cu cel de piata din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5 lei. Achiziția…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Austria este ingrijorata de nivelul ridicat al relațiilor tensionate dintre Est și Vest, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurtz. Kurtz a menționat ca Viena dorește sa ajute la gasirea unei soluții pașnice pentru criza din Ucraina și in jurul acesteia, prin indeplinirea Acordurilor de la Minsk.…

- Elevii și preșcolarii din Dolj nu vor face cursuri nici in urmatoarele doua zile. Decizia a fost luata ca urmare a avertizarii meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru regiunea Olteniei. „Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Wizz Air a anulat o cursa Craiova – Koln dupa ce avionul nu a reușit sa aterizeze in Banie. 173 de pasageri care urmau sa ajunga, luni dupa-amiaza, la Koln, cu plecare de pe Aeroportul Internațional Craiova, vor fi cazați peste noapte la hotelurile din Craiova dupa ce compania Wizz Air a decis anularea…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Europarlamentarul Cristian Preda critica decizia PNL care a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu, acuzat de plagiat.„PNL a hotarat sa-l numeasca in Consiliul de Administrație al TVR pe Cristian Petcu. O ancheta realizata de Sidonia Bogdan arata negru…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Ancheta in cazul Lucan merge mai departe: Medicul, in conflict de interese Procurorii DIICOT ridica, miercuri, documente de la sediul mai multor firme de medicamente, in dosar fiind vizat si medicul Mihai Lucan. Potrivit unor surse judiciare, a fost declansata cercetarea in rem pentru infractiunile…

- BRAVO… Radu Isac are 30 ani, este din Vaslui si se numara printre cei mai apreciati comedianti din Londra. Cariera si-a inceput-o in tara, la Bucuresti, unde a facut parte din trupa de stand-up Artistocratii. In cei 12 ani de cand isi urmeaza pasiunea, Radu a participat la diverse concursuri din Londra,…

- Treisprezece picturi mai putin cunoscute ale cunoscutului pictor modernist Gustav Klimt, destinate sa impodobeasca arcadele Muzeului de Istorie a Artei din capitala Austriei, vor putea fi de acum admirate de aproape de catre public, informeaza AFP. Deschis in 1891 din dorinta imparatului Franz Joseph,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an. Miercuri, euro crescut la 4,6538 lei, dupa ce, marti, a crescut la 4,6423 lei. Leul, apreciere Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Cel mai mare nivel ultima luna Nivelul atins joi este cel mai mare din 10 ianuarie, cand a atins pragul de 2,03%. Indicele Robor la 6 luni a crescut joi la 2,33%,…

- Raportul a fost intocmit de Corpul de control al primului-ministru in perioada ianuarie 2013-octombrie 2017, a fost finalizat in aceeași luna a anului trecut si prezentat ministrului Felix Stroe. Ce probleme au fost gasite la Aeroportul Otopeni. Neregulile gasite la aeroportul Otopeni - in perioada…

- CSA Steaua Bucuresti a realizat in urma cu cateva zile doua transferuri foarte importante in tentativa de a se lupta cu sanse la un loc pe podium in Liga Nationala. Astfel, dupa ce HC Odorhei s-a retras din campionat, clubul din Ghencea s-a inteles cu Andrei Mihalcea si Huba Talas. Viorel Mazilu,…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- Odata cu majorarea dobânzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobânzii penalizatoare pentru bancile care nu îsi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) în lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate…

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- CHIȘINAU, 12 ian — Sputnik, Serghei Starțev. Acum câteva zile, în cadrul prezentarii la Viena a prioritaților președinției italiene a OSCE, ministrul Afacerilor Externe al Italiei, Angelino Alfano, a declarat ca în 2018 obligațiile reprezentantului special al OSCE pentru…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…