- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat. Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- Liviu Dragnea ii cere lui Klaus Iohannis sa ia masuri, in cazul in care acuzațiile la adresa DNA se vor dovedi adevarate."Nu-i dau sfaturi domnului președinte. Președintele trebuie sa aștepte cu maxim interes ancheta Inspecției Judiciare care ințeleg ca tocmai a inceput. Nu poate fi trecut…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Dupa ce s-a razboit in declaratii cu fostul sau partener, Victor Ponta, pe tema unui presupus denunt la DNA, Liviu Dragnea vrea sa puna capat intregii povesti. Deranjat ca avocatul sau a vorbit despre suma platita de liderul PSD pentru a copia dosarul de la Directia Nationala Anticoruptie, Dragnea…

- Creșterile și scaderile salariale sunt principalele subiecte ale momentului. In ciuda asigurarilor oferite de Olguța Vasilescu și Liviu Dragnea ca salariile nu au scazut, mai mulți reprezentanți din diferite domenii, inclusiv cei din MAI, anunța ca veniturile s-au micșorat.

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta...

- Publicarea unor pasaje din declaratia facuta, ca martor, de catre fostul premier Victor Ponta, în dosarul Tel Drum, ar putea explica numirea lui Eugen Teodorovici în fruntea ministerului Finantelor, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.

- Dezvaluirea declaratiilor facute de Victor Ponta în dosarul “Tel Drum&" explica pe deplin atacul absolut nefondat pe care l-a lansat Liviu Dragnea împotriva sefului SPP si a institutei în ansamblu, este de parere

- In declarația de martor data in 18 septembrie 2017, Victor Ponta a oferit detalii procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal și Liviu Dragnea. Inclusiv despre modul autoritar in care acesta conduce PSD și despre cum discutau cu el primarii și șefii de consilii județene…

- Ponta a cerut DNA sa spuna oficial daca e denunțatorul in dosarul Tel Drum. Solicitarea a fost trimisa luni, catre procurorul care se ocupa de dosarul Tel Drum, in care este acuzat și președintele PSD. Liviu Dragnea, care duminica il acuza pe Ponta ca l-a denunțat, alaturi de Șova, in acest dosar,…

- Liviu Dragnea il face praf pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a cerut ca in cazul in care acuzațiile pe care i le-a adus, ca l-ar fi denunțat la DNA, nu sunt reale, sa demisioneze. In caz contrar, Ponta ar demisiona din Parlament și se va retrage din viața politica, daca DNA va spune ca l-a…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.„Judecatorii ICCJ incearca sa faca ei lumina si dreptate in cel mai clar caz de politie…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”. Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat,…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu". "(Dragnea) nu spune niciodata…

- Victor Ponta a ironizat luni de la tribuna Parlamentului viteza cu care PSD si Liviu Dragnea schimba guvernele, spunand ca "asistam la preluarea presedintiei semestriale a Guvernului de catre doamna Dancila".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului.

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a lansat duminica seara, la Antena 3, un atac acid la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca ”nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara”.

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Daca aproape intreg PSD s-a reunit din nou in spatele lui Liviu Dragnea, vicepreședintele TSD Timiș, Alexandru Bociu, a avut un mesaj pe cat de curajos, pe atat de critic la adresa colegilor de partid. El spune ca nu Dragnea e vinovat de situația anormala din partid, ci lipsa de onoare și demnitate…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea Comitetului Executiv Național. Liderul social-democrat pastreaza misterul și spune ca va vota „cu partidul”.„Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio apariție publica,…

- Fostul deputat Radu Popa, fost consilier al lui Victor Ponta intervine in razboiul din PSD. El remarca o anumita duplicitate la unii baroni ai PSD și se intreaba cum pot ei sa critice dictatura lui Liviu Dragnea din cadrul PSD in timp ce ei acționeaza fix la fel in propriile fief-uri. El face referire…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- Situatia in care a ajuns PSD-ul condus de Liviu Dragnea, fost presedinte al Partidului Democrat filiala judeteana Teleorman, este criticata de fostul presedinte al TSD si ulterior al PSD, Victor Ponta. Acesta se arata dezamagit ca PSD-ul este condus de o gasca de indivizi adunati mai degraba de probleme…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere…

- Victor Ponta a susținut marți, la B1 Tv, ca Liviu Dragnea va candida la prezidențiale din partea PSD și, glumind, a spus ca social-democratul Codrin Ștefanescu ar fi la fel de bun pentru o asemenea candidatura.„Eu sunt convins ca domnul Dragnea vrea sa candideze (c.n. la președinție) și daca…

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce merg lucrurile catastrofal azi in Romania ? De ce au plecat 4 sau 5 milioane de romani peste granite, dintre care cei mai multi nu se vor mai intoarce niciodata ? Si, mai mult, nu e exclus sa plece in anii urmatori inca vreo 3 sau 4 milioane ? Dupa 2004, ultimul an de putere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, anunta Ziarul Incomod. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea in aplicare a programului de guvernare.”I s-a dat o foarte mare libertate premierului in ce privește aplicarea programului de guvernare și a politicilor…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat virulent dupa publicarea stenogramelor din PSD de catre inpolitics.ro. Fostul prim-ministru al Romaniei a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor, ca directia in care se indreapta social-democratii nu poate…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui social-democrat, Liviu Dragnea, dar si la adresa Primarului General, Gabriela Firea. "Am ajuns la un nivel insuportabil de haos institutional si scandal neintrerupt - totul pentru a satisface ambitiile si isteriile Cartelului…

- Fostul premier, Victor Ponta il ataca din nou pe marele sau dusman, Liviu Dragnea. Ponta spune ca Dragnea, a incercat sa il atraga inapoi in randurile partidului, prin oferirea de functii sau ministere, dar ca l-a refuzat: "I-am raspuns ca nu e cazul. Niciodata in 45 ani nu m-a mintit cineva asa de…

- Atac fara precedent si dezvaluiri incendiare ale lui Victor Ponta. Fostul premier il loveste dur pe marele sau dusman, Liviu Dragnea. Ponta spune ca Dragnea, a incercat sa il atraga inapoi in randurile partidului, prin oferirea de functii sau ministere, dar ca l-a refuzat: "I-am raspuns ca nu e cazul.…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. Nu ar fi pentru prima data cand un lider PSD ramane fara viza, lui Adrian Nastase fiindu-i retrasa dupa o condamnare de fond intr-unul dintre dosare.

- Victor Ponta crede ca mesajul de luni al Departamentului de Stat al SUA era adresat lui Liviu Dragnea personal si sustine ca el i-ar fi fost transmis si in privat liderului PSD. Ponta mai spune ca presedintele PSD nu se mai poate duce nici la Bruxelles dupa ce a fost acuzat ca a furat bani europeni,…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca, atata vreme cat Liviu Dragnea ramane președintele Camerei Deputaților, PSD nu va adopta modificari la legile justiției care sa fie „ehilibrate” și sa fie „acceptate pe plan intern și internațional”.

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma" a fost dezbatuta si votata joi, in Parlament. Textul face inventarul "minciunilor", al "nerealizarilor" si al tuturor masurilor care, in opinia Opozitiei, au destabilizat economia de cand coalitia…

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- PSD seamana in aceste zile mai degraba cu o secta sinucigasa decat cu un partid politic. Adunarea de la Baile Herculane si declaratia in care conducerea partidului acuza "Statul Paralel si Ilegitim" are, in opinia mea, legatura cu zona psihiatriei si nu cu cea a comunicarii publice intr-un sistem democratic.…

- Victor Ponta îl ironizeaza pe Liviu Dragnea privind „lupta” sa cu statul paralel. Fostul premier a reamintit ca Dragnea a fost bun prieten cu Laura Codruța Kovesi, dar și cu alte persoane pe care acum le acuza ca fac parte din „statul paralel”. „E o noua…

- Daca la minciuni electorale ne-a demonstrat ca este expert, se pare ca Dragnea iși extinde practica și la declarațiile publice. Ne amintim cum acesta ne-a asigurat, la un moment dat ca, in calitatea sa de președinte al Camerei, va sancționa toți parlamentarii care vor absenta.Este cunoscut…