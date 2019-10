Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor Ludovic Orban. Pentru ca motiunea de cenzura…

- Pro Romania va vota motiunea de cenzura, a anuntat Victor Ponta la Romania TV. "Eu am fost inclinat sa nu votez motiunea de cenzura. Chiar daca nu imi place de doamna Dancila, nu am vrut sa dau jos un guvern PSD. I-am cerut doamnei prim-ministru sa vina in Parlamentu cu un nou Guvern, pentru restructurare.…

- Marele pierzant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii de cenzura. Abia de aici incepe jocul. La capatul caruia Ludovic Orban…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban pierde din toate pozițiile Marele perdant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- Victor Ponta o asteapta pe premierul Viorica Dancila sa vina, miercuri, cu restructurarea, in Parlament, in caz contrar, Pro Romania urmand sa voteze motiunea de cenzura a Opozitiei. "Așteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri (…) atunci…

- Ludovic Orban: "Obiectivul politic principal al Partidului National Liberal in aceasta sesiune parlamentara este oprirea guvernarii PSD, prin intermediul unei motiuni de cenzura. In conformitate cu decizia Biroului Politic National, am stabilit un calendar de negocieri cu toate formatiunile politice…

- Partidul de guvernamant este umar la umar in Parlament cu formațiunile care vor rasturnarea Guvernului și nicio tabara nu are majoritate fara parlamentarii Pro Romania conduși de Victor Ponta.PSD a ramas minoritar in Parlament dupa ieșirea ALDE de la guvernare și liberalii pregatesc o moțiune…