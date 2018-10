Fostul premier Victor Ponta a comentat actuala situație din Partidul Social Democrat, dupa eșecul referendumului.

Cu aceasta ocazie a votului, susține Ponta, trei mituri ce gravitau in jurul partidului de guvernamant au cazut. De altfel, el il critica pe Liviu Dragnea in mod repetat și spune ca „vrea sa ingroape” PSD: „Primarii PSD nu s-au implicat pentru ca au fost mințiți. Dragnea ii minte și pe ei. Eu nu mai sunt membru PSD, dar raman social democrat. PSD-ul in ultimii 30 de ani a avut trei legende, nu in sensul de neadevarat, ci in sensul ca așa s-a creionat in mintea oamenilor…