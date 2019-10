Victor Ponta anunţă că nu-l votează pe Orban premier "Optiunea noastra este de a discuta de un guvern de un an de zile, pana la alegeri, un guvern de centru-stanga, asa cum a fost votat in 2016, fara doamna Dancila, fara domnul Fifor', a afirmat Ponta. "Am fost intrebat daca il votez pe Orban. Nu, domnule, nu il votez si nici nu mi-a cerut Ludovic Orban. Sunt cativa oameni de la PNL pe care i-as vota premieri, dar nu vor fi numiti", a subliniat fostul premier.



Majoritatea o vom forma, pe cifre. Problema este ca PSD sa accepte sa faca o schimbare radicala, sa termine cu baronii, cu pilele baronilor si cu doamne care nu stiu sa…

