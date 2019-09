Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca Mircea Diaconu ar urma sa isi depuna sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale, dupa ce a strans numarul de semnaturi necesare. "Tocmai am strans si noi, si ei (n.r. - ALDE) semnaturi pentru sustinerea…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ceara votul Parlamentului pentru a ramane in functie, el considerand ca ultimele decizii ale PSD sunt "smecherii", nu...

- Pro România si ALDE au depus, duminica, la Biroul Electoral Central, protocolul de constituire a Aliantei electorale dintre cele doua partide pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Protocolul a fost depus de cei doi copresedinti ai Aliantei,…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Pro Romania sustine candidatura lui Mircea Diaconu la Presedintia Romaniei, a anuntat, luni, liderul partidului, Victor Ponta. El a adaugat ca formatiunea sa il sustine pe Diaconu in calitate de candidat...