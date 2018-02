Victor Ponta, analiză: Dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans, ar fi de ras", a scris Ponta, joi, pe Facebook. "De finante, buget si politica fiscal-bugetara in actualul Guvern se vor ocupa urmatorii: Stefan Viorel - vicepremier (fost ministru in Guvernul Grindeanu - dat afara de Dragnea ca era prea prudent) + Eugen Teodorovici - ministru al Finantelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni ca dezechilibrele macroeconomice care "se prefigureaza" ii au ca "artizani" pe Liviu Dragnea, Darius Valcov și Olguța Vasilescu și nu pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, sau premierul Mihai Tudose. "În momentul…