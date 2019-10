Stiri pe aceeasi tema

- "Pot sa cred ca joi seara, la o ora dupa moțiunea de cenzura, o sa fac o propunere oficiala catre toți foștii mei colegi de la PSD sa refacem o majoritate, cu ALDE, fara Dancila sau Fifor", a declarat Victor Ponta, luni, in Parlament, potrivit Mediafax. Acesta a mai spus ca vor discuta propunerea…

- "Optiunea noastra este de a discuta de un guvern de un an de zile, pana la alegeri, un guvern de centru-stanga, asa cum a fost votat in 2016, fara doamna Dancila, fara domnul Fifor', a afirmat Ponta. "Am fost intrebat daca il votez pe Orban. Nu, domnule, nu il votez si nici nu mi-a cerut Ludovic…

- 'Optiunea noastra este de a discuta de un guvern de un an de zile, pana la alegeri, un guvern de centru-stanga, asa cum a fost votat in 2016, fara doamna Dancila, fara domnul Fifor', a afirmat Ponta. Intrebat daca va vota impotriva unui premier PNL propus de presedintele tarii, Victor Ponta a spus:…

- Parlamentarii PSD au inceput sa avanseze o sumedenie de teorii despre moțiunea de cenzura. STIRIPESURSE.RO vi le prezinta pe cele mai raspandite. Concluzia este ca moțiunea se joaca:1. Nu conteaza cați semneaza moțiunea de cenzura și cand se depune, și nici ce negocieri se duc de partide.…

- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- ​Victor Ponta spune ca varianta anticipatelor cu care insista USR este o minciuna și cere partidului lui Barna și PNL sa faca un acord politic și sa-și asume guvernarea dupa o eventuala cadere a guvernului Dancila la moțiunea de cenzura. „Daca fac un acord politic de guvernare PNL-USR,…

- Situația actuala a PSD amintește intrucatva de perioada 2010-2011. Atunci, șansa social-democraților a fost formarea USL, alianța pe care, in prima faza, au respins-o. Mai bine de un an (din ianuarie 2010) a incercat Dan Voiculescu sa ii faca sa ințeleaga ca fara o mare alianța a tuturor partidelor…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…