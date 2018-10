Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo.Din cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor Ponta ca presedinte al partidului.Prim…

- Din cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor Ponta ca presedinte al partidului. Prim-vicepresedinti ai Pro Romania au fost alesi Nicolae Banicioiu, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu. Victor Ponta a declarat la congres ca…

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Din cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor Ponta ca presedinte al…

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciDin cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres,…

- Victor Ponta este singurul candidat pentru functia de presedinte al Pro Romania la congresul care se desfasoara duminica, la Romexpo, iar pentru cele trei functii de prim-vicepresedinte s-au inscris Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu si Nicolae Banicioiu. La inceputul congresului au fost invitati si…

- Congresul va fi precedat, sambata, de o serie de dezbateri pe care Pro Romania le organizeaza impreuna cu societatea civila, partenerii sociali si mediul academic pe urmatoarele domenii: fonduri europene, administratie publica, incluziune sociala, relatia cu partenerii sociali si societatea civila,…

- Conducerea Pro Romania a stabilit Congresul in octombrie, cand va fi aleasa conducerea partidului si vor fi desemnati candidatii la europarlamentare. „Sunt membru fondator, alaturi de Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Daniel Constantin. Urmeaza pe 21 octombrie, la Congres, sa vedem funcțiile de conducere,…

- Parlamentarii care au vorbit doar la depunerea juramantului. Dupa un an și jumatate de la preluarea mandatului, opt parlamentari au luat cuvantul o singura data, in momentul depunerii juramantului. In schimb, alți 130 de membri ai Parlamentului au vorbit de mai puțin de 10 ori. Pe de alta parte, sunt…