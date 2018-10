Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Din cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor Ponta ca presedinte al…

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciDin cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres,…

- ProRomania, partidul lui Victor Ponta, se va reuni, duminica, in primul Congres national, care se va desfasura la Romexpo. Formatiunea s-a nascut in urma plecarii din PSD a fostului premier, alaturi de mai multi parlamentari. In plus, i s-a alaturat si fostul copresedinte al ALDE, Daniel Constantin,…

- Victor Ponta este singurul candidat pentru functia de presedinte al Pro Romania la congresul care se desfasoara duminica, la Romexpo, iar pentru cele trei functii de prim-vicepresedinte s-au inscris Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu si Nicolae Banicioiu. La inceputul congresului au fost invitati si…

- Conducerea Pro Romania a stabilit Congresul in octombrie, cand va fi aleasa conducerea partidului si vor fi desemnati candidatii la europarlamentare. „Sunt membru fondator, alaturi de Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Daniel Constantin. Urmeaza pe 21 octombrie, la Congres, sa vedem funcțiile de conducere,…

- "Cand persoana mea devenise o problema pentru PSD (inculpat de DNA) am demisionat din functia de Presedinte/ am facut campanie in 2016 din pozitia de simplu membru si asa PSD a castigat Alegerile! Datoria unui adevarat lider este sa isi conduca echipa, nu sa fie o povara pentru aceasta / sa faca un…

- Prezent la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Codrin Ștefanescu, unul din liderii PSD, a oferit o ”exclusivitate”. Codrin Ștefanescu a anunțat ca PSD analizeaza serios posibilitatea ca la alegerile europarlamentare din 2019 sa aiba o lista comuna cu cei de la ALDE. „Facem…

- Parlamentarii care au vorbit doar la depunerea juramantului. Dupa un an și jumatate de la preluarea mandatului, opt parlamentari au luat cuvantul o singura data, in momentul depunerii juramantului. In schimb, alți 130 de membri ai Parlamentului au vorbit de mai puțin de 10 ori. Pe de alta parte, sunt…