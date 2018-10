Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost primele. Pentru ca eram foarte aproape. Am venit cu perfuzii, cu un aparat de aspirat, cu un aparat pentru respirație artificiala. Pe strada, pe jos, efectiv aici, unde sunt acum mașinile, jos. Acolo ii puneam. Nu aveam unde. Au ieșit și cei din jur cu apa cu paturi. A sarit și populația.…

- Peste cateva zile se vor implini trei ani de la tragedia din clubul Colectiv din Bucuresti. Trei ani in care se pare ca societatea romaneasca nu a invatat nimic. La ora actuala, potrivit unei statistici a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, 280 de cluburi din Romania nu au autorizatie…

- Din pacate insa, se pare ca Andrei Galut este, si acum, la trei ani de la cumplitul eveniment, afectat, la modul cel mai serios, de cele petrecute, scrie stirilekanald.ro. Iar acum, chiar daca a beneficiat de tratamente cat se poate de bune, in strainatate, cantaretul este departe de a fi recuperat.…

- Prezent joi in judetul Prahova, Raed Arafat a declarat, intrebat cat de mare este riscul de producere a unei catastrofe similare celei de la Colectiv, ca evitarea unui astfel de eveniment depinde in primul rand de administratorii si patronii localurior unde se aduna un numar mare de oameni. "Din…

- Lovitura grea pentru familiile victimelor din Colectiv. Doi judecatori de la Judecatoria Sectorului 4 au facut declaratii de abtinere in judecare a cauzei penale in dosarul in care patronii din Colectiv si angajatii firmei de artificii sunt acuzati de ucidere din culpa. Potrivit stirilekanald.ro,…

- Jurnaliștii de la The Washington Post au facut o analiza a evenimentelor petrecute in urma cu o saptamana in Piața Victoriei din București, unde s-au inregistrat proteste violente, și ce s-ar putea intampla in țara noastra pe viitor. In analiza de pe WP, jurnaliștii incearca sa raspunda unor intrebari…

- Andrei se afla tot in Germania, intr-o clinica de specialitate, pentru recuperare. Doar ca ranile pe care le-a suferit, arsurile cumplite pe care le-a avut dupa ce a scapat cu viata din Clubul Colectiv au fost atat de grave incat, si acum, la mai mult de doi ani si jumatate de la tragedie, il impiedica…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca scandalul placuțelor de inmnatriculare cu ”M..E PSD”, ridicate de polițiști, este unul dintre semnele care arata ca Romania se indreapta spre un regim totalitar.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara…