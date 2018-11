Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta critica ordonanța prin care se inființeaza contul individual de economii pentru copii, acuzand guvernul Dragnea-Dancila ca "fura banii copiilor". Mai exact, liderul Pro Romania spune ca a "descoperit Diavolul ascuns in articolul 6 din Ordonanța" care blocheaza fondurile depuse pana la implinirea…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca a citit cu atenție textul ultimei Ordonanțe a Guvernului Dancila, referitoare la conturile de economii pentru copii și a gasit "diavolul" ascuns într-un detaliu.

- Victor Ponta reactioneaza dur la anuntul Guvernului cu privire la proiectul de ordonanța de urgența potrivit caruia incepand cu anul 2019 se va acorda o prima de stat in valoare de 600 lei anual pentru persoanele care deschid un „cont individual de economii Junior”. Fostul premier afirma ca Guvernul…

- La trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, Victor Ponta face acuzatii grave. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, fostul premier sustine Romania nu a invatat nimic in urma tragediei in care 64 de persoane au murit.Fostul premier Victor Ponta, care și-a prezentat demisia ca urmare…

- Adrian Țutuianu a fost inregistrat cand dezvaluia ca la Antena 3 s-au platit doua milioane de euro pentru ca anumiti lideri sa nu mai fie primiti in emisiuni. ”La Antena 3 n-am mai putut sa iesim ca s-au platit 2 milioane de euro pentru publicitate cu 3 zile inainte. Eu trebuia sa fiu joia trecuta…

- Febra `Statului paralel` inca face ravagii in Romania. Unii cred in sintagma inventata in timpul Guvernarii PSD-ALDE și iși explica orice ar fi neexplicabil prin implicarea ”Statului Paralel” (un fel de animism), alții ca ar fi doar pura propaganda menita sa abata atenția de la adevarata grija a…

- Parintii unor elevi din Teleroman si-au retras copiii de la o scoala din localitatea Troianul, acuzând comportamentul &"ciudat&" al unei învatatoare, care ar râde sau ar tipa din senin si care ar fi bulversat elevii.

- Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, l-a criticat marti, in cadrul unei conferinte de presa, pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca a suspendat sedinta CSAT, spunand ca acest blocaj privind rectificarea bugetara va crea probleme in teritoriu. Citește și:…