"De la 1 ianuarie nu exista niciun fel de indexare a pensiilor, nici cu rata inflației, nici cu nimic altceva, in schimb, indemnizațiile demnitarilor, inclusiv ale noastre, cresc in continuare pe legea salarizarii. Nu sunt ipocrit sa spun ca nu vreau sa am salariul mai mare, dar mi se pare indecent și total anti-social-democrat sa spui ca nu ai bani și ingheți pensiile, dar marești salariile la demnitari.

Daca imi aratați dumneavoastra unde scrie in programul ala de guvernare ca de la 1 ianuarie pana la 1 septembrie nu se indexeaza pensiile, eu n-am vazut și n-aș fi susținut așa ceva.