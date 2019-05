Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta: „Nu ma bucur de necazul nimanui si nu comentez sentinte penale / ma bucur ca decizia vine dupa votul de ieri care a aratat ce cred romanii despre Liviu Dragnea / imi pare rau de faptul ca acest om orbit de trufie si rautate a tras dupa el in prapastie Romania, Guvernul,…

- ​​Liviu Dragnea susține ca restructurarea ramane in continuare o varianta pentru PSD-ALDE, iar premierul Dancila ar trebui sa spuna, dupa Sarbatori, daca și-o asuma sau nu. „Am avut o discuție luni in Coaliție, i-am prezentat care este majoritatea in Parlament, pe care noi am ținut-o pana acum, și…

- „Vom avea maine (miercuri- n.r.) dezbaterile in Camera și cred ca maine de la ora 12:00 vom avea și votul final astfel incat sa ii trimitem președintelui și aceste doua coduri. In proiectele care vor fi inaintate președintelui sunt numai articolele declarate constituționale. O eventuala sesizare…

- Guvernul trebuie sa inceteze cu aceasta discutie la nesfarsit pe tema ordonantelor de urgenta referitoare la Codurile penale, iar Parlamentul trebuie sa finalizeze procedura inceputa in acest sens, a declarat vineri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, care a afirmat ca ministrul…

