Stiri pe aceeasi tema

- „Acest Guvern clientelar, neprofesionist, a primit o lovitura mortala. Ce nu au putut sau nu au vrut PNL si USR am reusit noi, Pro Romania si ALDE. Faptul ca nu mai are majoritate credeti-ma, lovitura e mortala, fac de ceva timp politica. Nu are cum sa reziste. E ca Titanicul dupa ce s-a lovit de…

- Liderul Pro Romania a declarat marți la Digi24 ca PSD a primit o „lovitura mortala” prin iesirea ALDE de la guvernare si acum are o singura soluție daca mai vrea sa ramana la guvernare și in 2020 și sa iși termine mandatul: o restructurare guvernamentala prin care sa „schimbe tot”.„Motiuni…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca au fost demarate procedurile de depunere a unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului, subliniind ca PSD ar trebui sa plece de la guvernare pentru ca nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritați, dupa ce ALDE a anunțat ca iese de la guvernare.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, iși scoate palaria in fața polițiștilor de frontiera de la Vama Giurgiu, pentru ca au reușit sa implementeze un sistem foarte bun, in așa fel incat fiecare mașina sta doar cateva minute pentru intrarea in țara. Ponta susține ca polițiștii ar putea fi dați exemplu…

- Victor Ponta face public "decalogul ororilor" din economie. Liderul Pro Romania iși asuma un rol de care toți politicienii fug, acela de vestitor implacabil al marilor probleme acumulate in economia țarii, potrivit economica.net

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus luni, intrebat daca susține ideea remanierii sau a restructurarii, ca nu a existat o discuție la nivelul coaliției. Precizarea vine dupa ce Dancila a anunțat ca va incepe evaluarea membrilor executivului și, in functie de lucrul acesta, va decide cine pleaca…

- Fostul premier Victor Ponta a spus duminica seara, la Romania TV, ce miniștri ar scoate din Palatul Victoria și a dat ca sigura o restructurare guvernamentala la toamna:- E nevoie de restructurare, nu remaniere. Cu siguranta va fi restructurare dupa 1 septembrie. Dancila poate sa zica ca uita…

- ''Eu cred ca nu are dreptate nici Guvernul, pentru ca este o mare greșeala sa dai prin OUG o asemenea modificare, dar nici domnul Iohannis, ca nu are experiența alegerilor anterioare. Am mai avut acest sistem, cu președintele de Consiliu Județean, ales uninominal. Efectele sunt altele decat cele…