"Aceasta distrugere a Justitiei facuta in 2018 ne va costa enorm pe toti cei care vrem sa traim in continuare in Romania (si nu in Brazilia sau Costa Rica). Ne vor trebui multi ani sa reparam ce am stricat acum!', a scris Victor Ponta pe Facebook.

Acesta a precizat ca este absolvent al Facultatii de Drept din Bucuresti, a fost magistrat, avocat si deputat, membru in Comisia juridica, dar ca nu intelege "absolut nimic" din modul in care se fac si se aplica legile in anul 2018 in Romania.

"Justitia este o parte a mecanismului public fara de care nicio societate nu poate functiona.…