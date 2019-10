Stiri pe aceeasi tema

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- ​Deputatul Ion Cupa, președintele ALDE Dolj, critica dur apropierea partidului pe care îl reprezinta de formațiunea politica Pro România, condusa de Victor Ponta. Acesta spune ca membrii ALDE sunt bulversați atât de renunțarea la candidatura prezidențiala proprie, cât și de ieșirea…

- Cozmin Gușa a apreciat vineri la Realitatea TV ca Victor Ponta ar fi salvat deja Guvernul PSD: "In mod paradoxal, PSD se bazeaza chiar pe Ponta și o sa explic de ce (...) Ponta, in urma cu aproximativ o saptamana, cand a inceput aceste mișcari de trupe in interiorul guvernarii, a venit in public…

- Viorica Dancila reacționeaza dupa ce Victor Ponta a scris luni, pe Facebook, despre discuția pe care a avut-o in urma cu mai bine de o saptamana cu aceasta afirmand ca ea a fost cea care i-a cerut sprijinul și i-ar fi propus intrarea la guvernare a Pro Romania. Viorica Dancila a spus despre fostul…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca luni trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, insa premierul Viorica Dancila nu a fost prezent la intrevederea ce viza „restartarea actului de guvernare”. Vosganian spune ca PSD e așteptat sa-și exprime opțiunea privind activitatea Guvernului…

- Viorica Dancila il face „mincinos si duplicitar" pe Victor Ponta, dupa ce liderul Pro Romania a scris pe Facebook ca premierul i-ar fi oferit ministere, spunandu-i ca va da afara ALDE de la guvernare. „​Stilul acesta mincinos si duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care…

- "Stilul acesta mincinos și duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit sa colaboram, pana la urma. Neseriozitatea sa, dorința permanenta de a ieși in fața prin orice mijloace, inclusiv prin neadevaruri nu fac casa buna cu PSD. Este un om incapabil sa…