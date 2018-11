Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta susține ca in Anul Centenarului romanii și Romania au dreptul la un simbol național, iar toate simbolurile unei țari "se construiesc cu opoziție, critici și carcoteli și se uita complet dupa niște ani și ramane construcția". El amenința ca va șerge de pe pagina sa de Facebook…

- El ameninta ca va serge de pe pagina sa de Facebook comentariile contestatarilor catedralei, care "se cred atat de superiori incat ii pot dispretui pe cei care cred in religie si in Biserica". Intr-o postare pe Facebook in care ii critica pe contestatarii Catedralei Mantuirii Neamului, Victor Ponta…

- Victor Ponta s-a dezlanțuit pe Facebook pe tema Catedralei Mantuirii Neamului. Fostul premier susține ca obiectivul era unul absolut necesar pentru poporul roman și amenința ca va șterge comentariile celor care sunt impotriva bisericii."In Anul Centenarului Marii Uniri romanii si Romania au…

- „Minciuna oribila cu studiile de fezabilitate care costa 200 de milioane mai poate fi ‘inghitita’ doar de cei care au un televizor in loc de creier!”, afirma Ponta intr-o postare pe Facebook. Postarea integrala: „Sunt foarte dezamagit si revoltat vazand ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj…

- Liderul PRO Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila a dat OUG pe legile justiției, iar apoi a fugit din țara. Ponta considera ca ceea ce face PSD, cu OUG negociate noaptea la partid și adoptate a doua zi in ședința de Guvern, este o bataie de joc pe care nu a mai intalnit-o.”Sunt…

- Iata ce a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de socializare: "Ponta 1 și Ponta 2... Victor PONTA, pe rit vechi, 2017: "Singurii care mai conteaza acum pentru noi, apropiați de noi și care se bat pentru niște lucruri care ne privesc și pe noi, sunt țarile din Grupul de la Vișegrad,…

- Deputatul de Gorj, Victor Ponta, a postat pe pagina de socializare o declaratie de acum un an si ceva a lui Liviu Dragnea, in care acesta sustinea ca Romania a scapat de pesta porcina. Acum, sunt focare in aproape o treime din tara,...

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…