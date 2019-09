Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca, managerul general al Universitatii Craiova, si-l doreste pe mijlocasul Alexandru Baluta la echipa, pentru a lupta la titlu in Liga 1. Baluta a transmis, prin impresarul sau, raspunsul privind aceasta oferta.

- Victor Pițurca iși face echipa de titlu la Craiova. Dupa Alexandru Mațel, pe care care fostul selecționer il dorește la echipa, Pițurca vrea la echipa inca doi jucatori. Pe lista lui Victor Pițurca se afla fundașul de la Viitorul, Virgil Ghița și Alexandru Baluța, de la Slavia Praga.Pentru fundașul…

- Numit in functia de manager general al clubului CS Universitatea Craiova, Victor Piturca (63 de ani) are un contract beton. Reporterii Spynews.ro prezinta, in exclusivitate, informatii bomba din intelegerea pe care fostul selectioner al Romaniei a parafat-o cu gruparea olteana.

- Adrian Mititelu, finanțatorul lui FC U Craiova, echipa din Liga 3, a avut o reacție tranșanta atunci cand jurnaliștii l-au intrebat despre numirea lui Victor Pițurca in funcția de manager la CS Universitatea Craiova, echipa din Liga 1. „N-am ce sa mai comentez. Universitatea Craiova joaca maine in Liga…

- Victor Piturca a fost numit, joi, in functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piturca va conduce echipa de pe banca tehnica a echipei si va...

- Universitatea Craiova a anuntat astazi o mutare-bomba: Victor Piturca a fost numit manager / director tehnic. „Ca manager al Universitații Craiova, Victor Pițurca va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani“, se precizeaza intr-un comunicat al Stiintei.…

- CS Universitatea Craiova a fost sanctionata de Comisia de disciplina a UEFA cu disputarea a doua partide pe teren propriu fara spectatori, dupa indicentele de la meciul retur cu Honved Budapesta din Liga Europa. Un al treilea meci este cu suspendare, pentru o perioada de doi ani.In plus, CSU Craiova…

- Managerul general Marcel Popescu a facut trimitere inainte de Honved - CS Universitatea Craiova la „echipa de teama careia tremura tot fotbalul romanesc și care a facut 0-0 cu o formație din Andorra" cand a vorbit de statutul de favoriți al oltenilor. Meciul Honved și CS Universitatea va avea loc azi,…