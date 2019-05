Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam (60 de ani), eroul Stelei de la Sevilla, și-a caracterizat o parte dintre foștii colegi. Pițurca, Tudorel Stoica și Belodedici sunt cei care l-au impresionat cel mai mult. „Pițurca a fost unul dintre cei mai inteligenți atacanți din istoria fotbalului romanesc. Iar Tudorel Stoica era…

- Astazi se implinesc 13 ani de la meciul din semifinalele Cupei UEFA, Middlesbrough - Steaua 4-2. Englezii au ținut sa rememoreze acea noapte pe pagina de Facebook a clubului cu un clip video in care apareau toate glurile meciului. In turul semifinalei, Steaua s-a impus la București, 1-0, iar in Anglia…

- Daniel Florea a fost implicat in 2018 intr-unul dintre cele mai cunoscute cazuri de corupție din fotbalul romanesc, "Dosarul Valiza"! El a fost omul care a ajutat Steaua sa nu fie depunctata, iar Becali sa nu fie suspendat doi ani din fotbalul romanesc. In aceasta dimineața, primarul Sectorului 5 a…

- Fostul fotbalist Ioan Andone va marca aniversarea a 40 de ani de la debutul sau in Liga I prin organizarea unui meci, programat duminica, in care se vor infrunta formatiile de old boys Dinamo si Steaua. Derby-ul rezervat fostilor jucatori de fotbal de la cele doua cluburi de traditie bucurestene se…

- Prezent la conferinta de presa sustinuta inaintea meciului Steaua - Dinamo jucat in cinstea celor 40 de ani petrecuti de Ioan Andone in fotbalul romanesc, Victor Piturca (62 de ani) a dat o declaratie prin care i-a ironizat pe actualii fotbalisti din Liga 1 Betano, informeaza Mediafax.Citește…

- Vejle Boldklub este pe ultimul loc in prila liga din Danemarca, cu 19 puncte in 24 de etape. Vejle are numai eșecuri in ultimele trei jocuri de campionat. Costel Galca a fost prezentat pe site-ul oficial al nordicilor. Vejle BJ este un nume cu rezonanța pentru romani. A fost primul adversar al Stelei,…

- Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, fost jucator la Gloria Bistrița, a recunoscut blatul la care echipa lui a luat parte in urma cu aproape 20 de ani in timpul unui meci jucat impotriva Stelei in sezonul…

- Dumitru Dumitriu a ales sa renunte la a mai antrena si a preferat sa mearga alaturi de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita. Ajuns la 74 de ani, fostul secund al nationalei si antrenor al Stelei a simtit ca e momentul sa faca un pas in spate, dar nu a plecat din fenomen.Dumitriu s-a alaturat…