- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are emotii la debutul sau ca tehnician al formatiei oltene si spune ca meciul cu FCSB nu este unul special, potrivit News.ro."Am luat un prim contact cu baietii, a fost din punctul meu de…

- Noul manager general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, marti, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca formatia alb-albastra va juca un fotbal ofensiv cu el la conducere. "La echipa nationala am jucat 4-3-3, sistem care se schimba de la o faza la alta.…

- Victor Pițurca și-a inceput mandatul de manager general la Univeristatea Craiova la 1 septembrie, iar marți, acesta a fost prezentat in cadrul unei conferințe de presa. Pițurca a anunțat ca obiectivul sau este caștigarea campionatului și accederea in grupele unei competiții europene, anun'[ MEDIAFAX.Citește…

- Andrei Ivan a plecat de la CSU Craiova la FK Krasnodar in vara anului 2017, insa a jucat foarte putin in Rusia. Jucatorul format la Craiova a fost imprumutat la Rapid Viena, sezonul trecut. Pentru a-l rascumpara pe Andrei Ivan, Craiova le-a achitat sau le vor achita celor de la Krasnodar…

- Victor Piturca a declarat, joi, dupa ce fost anuntat ca manager al Universitatii Craiova, ca nu dorea sa revina în fotbalul românesc în acest moment, dar atunci când a primit oferta gruparii oltene nu a ezitat. El a precizat ca are ca obiectiv câstigarea titlului, informeaza…

- PORTRET. Marius Croitoru este antrenorul momentului dupa victoria asupra FCSB. Fostul mijlocaș povestește cum ii invața pe jucatori fotbalul de placere și explica rolul pe care l-a avut soția in viața și cariera lui, Ramona inscriindu-l la școala de antrenori! -Domnule Croitoru, de un an v-ați lasat…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi ideal ca formatia sa sa marcheze dar sa nu primeasca gol in partida din deplasare cu Honved Budapesta, programata, joi, in prima mansa a turului al doilea preliminar al…

- Anglia U-21 a avut cateva rezultate notabile la turneele rezervate echipelor de tineret in ultimii ani. In precedenta editie a Campionatului European U-21, in 2017, englezii au avansat pana in semifinale. Iar in acelasi an, nationala lor sub 20 de ani a castigat chiar titlul mondial!