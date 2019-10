Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu a devenit mamica. vedeta a nascut in secret zilele trecute, la o clinica din Roma, potrivit click.ro. Ramona Badescu, in varsta de 50 de ani, a devenit mamica pentru prima oara. vedeta a nascut prin cezariana un baiețel perfect sanatos, informeaza click.ro. Fericitul eveniment s-a petrecut…

- Ramona Badescu traieste cele mai emotionante clipe din viata ei! Dupa ce a anuntat ca a ramas insarcinata, actrita a reusit sa duca sarcina la bun sfarsit si a adus pe lume un baietel. Actrita a nascut prin cezariana, evenimentul avand loc in mare discretie, la o clinica privata din Roma.

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Diana Dumitrescu a nascut in mare secret, in urma cu cateva zile. Vedeta a facut anunțul abia acum, in mediul online. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima oara in urma cu cateva zile. Aceasta a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Carol Anton. Vedeta a anunțat vestea pe contul sau…

- Pe 1 august, Carmen Simionescu a adus-o pe lume o fetita de-a dreptul superba, printr-o operatie de cezariana. Sofia Maria Rossa a devenit, de atunci, cel mai important membru din familia lui Carmen Simionescu! Vedeta a intrat in direct la Star Matinal si a oferit ultimele detalii din noua viata de…

- Anca Serea anunța, in premiera in revista Unica de mai 2019, ca este din nou insarcinata, cu cel de-al șaselea copil. Iata ca azi vedeta a devenit din nou mama, la 38 de ani. Anunțul celei de-a șasea nașteri a venit intr-un mod cat se poate de inedit. Vedeta se filma pentru un instastory cand le-a…

- Sandra Stoicescu a nascut luni dimineata, 28 iulie, la o clinica privata din Capitala. Soțul prezentatoarei tv, Sergiu Constantinescu a facut publica pe contul de socializare, prima imagine cu Sara Maria. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat și le-au urat sa fie fericiți și sa se bucure de micuța…