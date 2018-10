Luni a debutat a doua etapa a programului "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", initiat de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ce se va desfasura in perioada octombrie - decembrie 2018 in cadrul MAE.



Cei 35 de voluntari selectati au varste cuprinse intre 19 si 49 de ani si vor participa la activitatile desfasurate in cadrul departamentelor Unitatii pentru Pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE.



"Voi ramane fidel, in continuare, principiului de a le oferi tuturor celor interesati sansa de a participa la pregatirea…