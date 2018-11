Victor Negrescu: Securitatea cibernetică nu mai este o opțiune Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Negrescu a avut o intrevedere cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier, si a participat la doua evenimente publice gazduite de noul sediu al Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana: o masa rotunda cu membrii delegatiei romane in Parlamentul European si lansarea studiului "Provocari actuale in domeniul securitatii cibernetice - impact si contributia Romaniei in domeniu", realizat de Institutul European din Romania in cadrul proiectului "Studii de Strategie si Politici 2017". Discutiile s-au axat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

