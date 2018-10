Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui proces "ordonat si predictibil" privind Brexit.



"Negocierile se indreapta in directia corecta si este important ca ultimii pasi sa fie parcursi, in acelasi spirit constructiv, in vederea agrearii acordului in totalitatea sa. O retragere ordonata si predictibila a Regatului Unit poate garanta…