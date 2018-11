Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Liderii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin-Popescu Tariceanu, s-au intalnit marti cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE, Michel Barnier. Ei au discutat despre pozitia Romaniei in procesul Brexit si despre drepturile cetatenilor…

- Vizita in Romania a negociatorului sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, si discutia cu cei doi lideri ai Parlamentului vine in contextul in care retragerea UK din UE are loc in perioada detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit unui comunicat al…

- Statutul romanilor care lucreaza in Marea Britanie este deja rezolvat pe agenda negocierilor pentru Brexit, a afirmat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, dupa intalnirea cu negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita la Bucuresti. "Am constatat ca unul dintre…

- Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe Michel Barnier, in cadrul intalnirii abordandu-se stadiul actual al negocierilor si pasii urmatori in procesul de retragere a Marii Britanii din UE, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. "Presedintele Romaniei a aratat…

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…