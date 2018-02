Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Site-ul poate fi accesat la adresa www.romania2019.eu/…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, joi, ca desi exista tendinta unora de a spune ca Romania s-ar afla in decalaj in ce priveste pregatirea exercitarii Presedintiei Consiliului UE, acest lucru nu este real. "De multe ori, noi avem tendinta - si o spun…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, le-a prezentat oficialilor europeni evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca acesta a inregistrat evolutii semnificative pe toate palierele sale.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 21 decembrie 2017, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prima videoconferinta nationala dedicata Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu prefectii, reprezentantii Consiliilor Judetene…

- Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene, una din cele șapte instituții ale Uniunii. Inainte cu ceva mai mult de un an, tara noastra a demarat procesul de organizare a actiunilor, anuntand, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, joi, ca Romania va detine presedintia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD) in perioada noiembrie 2018 – noiebrie 2019, potrivit unui comunicat de presa al MAE.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 13 decembrie 2017, la conferința „Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene vazuta prin ochii tinerilor“, organizata de Institutul European din Romania și Ministerul Afacerilor Externe. In alocuțiunea sa, ministrul…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Astazi 08.12.2017, o delegatie a CNMR condusa de Alexandru Cumpanasu in calitate de Presedinte, a avut o intalnire cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Aceasta intalnire a vizat preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si identificarea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Președinția Consiliului UE poate fi o excelenta ocazie pentru a convinge partenerii europeni ca ar trebui sa aloce fonduri suplimentare pentru grupurile vulnerabile și, in mod special, pentru comunitatea de romi din Romania și din foarte multe state europene, a declarat luni ministrul delegat pentru…

- "La multi ani tuturor romanilor, indiferent unde se afla ei astazi! La multi ani tuturor romanilor educati! Dumnezeu sa ne ajute ca anul viitor, la 100 de ani, sa fim mai buni si mai intelepti', a declarat ministrul Pop la finalul ceremoniilor oficiale. Ministrul a aratat ca intrarea in Anul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, iar in cadrul manifestarilor a transmis, prin intermediul jurnalistilor, „La multi ani tuturor romanilor educati”. Seful Educatiei si-a exprimat speranta ca in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, Romania va demonstra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a aratat in mesajul adresat de Ziua Naționala ca, in pragul Centenarului Marii Uniri, Romania iși afirma identitatea in cadrul unei Europe unite și puternice. "1 Decembrie este Ziua Naționala a României și…

- Pe 1 decembrie 1918, episcopul Iuliu Hossu a citit Actul de Unire de la Alba Iulia in fata a 100.000 de romani. In amintirea acestui moment important din istoria Romaniei, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a ținut sa iși exprime recunoștința depunand o coroana de flori la mormantul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat joi, 23 noiembrie 2017, la conferința internaționala „Concurenta 2.0 – Evolutia concurentei in sectoare cheie“, eveniment organizat de Consiliul Concurenței din Romania. In intervenția sa, ministrul delegat a subliniat faptul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a ministrilor de resort din Franta, Germania si Romania, context in care a reafirmat dorinta tarii noastre de…

- Cetațeanul este prioritatea Romaniei, in exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene peste doi ani, a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. El a participat la dezbaterea "Politica comerciala a UE. Provocari și prioritați",…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 13 noiembrie, la dezbaterea cu tema „Romania și aderarea la zona euro“, organizata de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din Romania. In interventia sa, ministrul delegat a susținut ca, pentru Romania, perspectiva…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat vineri, intr-o vizita de lucru in Slovenia, ocazie cu care s-a intalnit cu omologul sau din cadrul Consiliului Afaceri Generale, secretarul de stat Iztok Mirosic, fiind discutate o serie de subiecte de interes comun in raport cu…

- Ioan Nicolae Dobrinescu, elev al Colegiului Național "I.L Caragiale" din Capitala, a caștigat concursul privind desemnarea logo-ului președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene din 2019 cu un desen care reprezinta un lup stilizat. Sursa foto: Concurs Logo Pres RO 2019 /…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, pe 3 și 4 noiembrie, cu reprezentanții comunitații romanești din Marea Britanie. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“, in cadrul…

