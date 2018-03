Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul se va alatura in anii urmatori oraselor din Romania ce dispun de stadioane de fotbal moderne. Primaria orasului a anuntat, luni, ca va contracta si cea de-a doua faza a modernizarii stadionului din localitate, arena urmand a fi transformata intr-una ultramoderna. "Continuam…

- Odata cu intrarea pe piața din Romania a companiei ISORIHNER, am fost nevoiți sa informam și sa educam fiecare colaborator in parte cu privire la beneficiile și confortul termic de care va avea parte in urma unei izolații eficiente care efectiv sa formeze o bariera permanenta pentru caminul…

- Comitetul interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene a adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui mandat, in primul semestru al anului 2019, cat si calendarul actiunilor premergatoare exercitarii…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 15 martie 2018, intrevederi la Berlin cu Jan Hecker, consilierul pentru politica externa al cancelarului federal, cu Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag si cu Norbert Rottgen, presedintele comisiei…

- La nivelul instituțiilor europene se discuta in aceste zile viitorul cadru financiar european, iar Parlamentul European nu face excepție. In plenul reunit de la Strasbourg a avut loc dezbaterea bugetului european post-2020. In Comisia de Buget din care face parte, eurodeputatul Razvan Popa a definit…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- Este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a spus presedintele Klaus Iohannis, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb. „Am discutat, desigur, si despre Kosovo. Kosovo este o tema care este complicata.…

- Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Aceasta este una dintre concluziile raportului national pentru Romania din cadrul Eurobarometrului standard 88.

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). Sunt cateva din concluziile raportului național pentru Romania, parte a studiului Eurobarometru standard 88.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe in 20 ani in ceea ce priveste consolidarea sistemului…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala „sa duca Romania acolo unde ii este locul”.„Este momentul lui Ionut Lupescu. Il stim toti, un om pregatit,…

- Azi e ziua decisiva in Liga 1, urmand sa se stabileasca ultimele doua echipe calificate in play-off. Dinamo, Poli Iași și Viitorul se lupta pentru doua locuri, iar tensiunea dintre cele 3 combatante e din ce in ce mai mare. Poli Iași, formație care s-ar califica in play-off daca o invinge pe Viitorul,…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania este deschisa la chestiunea privind majorarea contributiilor nationale pentru viitorul buget al Uniunii Europene. "Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Prezentam scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis, prim ministrului Viorica Dancila si secretarului de Stat Gratiela Draghici, referitoare la prolematica egalitatii de gen. Scrisoarea este semnata de reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor non-guvernamentale de profil.…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania.

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Imediat dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Sebeș voi susține și voi face toate demersurile in vederea organizarii unui referendum prin care voi solicita cetațenilor Municipiului Sebeș consultarea in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului și asigurarea…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Au fost distribuite ziare de prezentare a activitații USR, la un an de activitate parlamentara, și totodata au fost completate chestionare prin care sunt evaluate pozițiile cetațenilor fața de situația prezenta din Romania. „In calitate de partid tanar, nou aparut pe scena politica romaneasca,…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul National Liberal a adoptat o rezolutie care atrage atentia asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile si idealurile fondatorilor sai, iar conducerea tarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema "Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual", organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- Elevii care aleg invațamantul profesional sau dual vor primi sprijin financiar și anul acesta. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul…

- "Baciul" l-a sfatuit pe cumnatul sau sa-si incerce norocul si la un club important din strainatate si e convis ca acesta asteapta o oferta importanta pentru a-i da curs. "Trebuie sa te duci la un club important, serios. Sa fie o provocare pentru tine, ca ai nevoie de asa ceva! Ce ai facut…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…