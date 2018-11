Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Romania este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. Negrescu a mai spus ca banii europeni trebuie sa fie o prioritate pentru tara noastra.

- Președintele CNMR, Alexandrum Cumpanașu, a reacționat dupa demisia din Guvernul Dancila a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu:"Cred ca punct de vedere personal ca Negrescu a procedat incorect si nedrept fata de guvernul din care a facut parte si partidul care l-a promovat…

- Presedintele CJT Calin Dobra declara la finalul anului trecut ca va milita pe langa autoritațile de la București pentru reluarea discuțiilor in vederea realizarii unei autostrazi care sa lege Timisoara de orasul Pancevo. “Iata ca astazi avem un angajament ferm luat de catre premierul Romaniei, Viorica…

- La plenul de miercuri, consilierii județeni au aprobat noi condiții de inchiriere a stadionului pentru evenimente. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au deja cereri pentru organizarea de evenimente pe stadion și le-au pus in vedere celor care doresc sa faca acest lucru, prin hotararea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca in partid este o competitie intensa in ceea ce priveste candidaturile pe lista europarlamentarelor, multi dintre aspiranti fiind "oameni...

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, vine astazi in Romania intr-o vizita oficiala, informeaza un comunicat al Comisiei Europene. ”Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu dl. Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, dl. Calin Popescu Tariceanu, presedintele…

- Super veste pentru brașoveni. Astazi, 7 septembrie, in cadrul congresului IAU 2018, desfasurat la Sveti Martin in Croatia, Romaniei i-a fost acordata onoarea de a organiza in 2019 campionatul mondial de 50 km alergare! Candidatura Romaniei a fost primita cu entuziasm, data fiind organizarea impecabila…

- Fostul președinte al PNL Alina Gorghiu, actual senator de Timiș, spune ca așteapta ca Liviu Dragnea sa apara la televizor și sa spuna ca a fost rapit de extratereștri. „Urmeaza episodul 2: saptamana viitoare va veni și ne va comunica cum, la inceputul anului, a fost rapit de extratereștri și vreo trei…