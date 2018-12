Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sustine ca Guvernul a cumparat publicitate in presa internationala in contextul preluarii presedintiei UE dupa plecarea sa din functie. „Rog pe cei care dau informatii eronate pe surse sa isi asume responsabilitatile si semnaturile“, arata Negrescu. Liberalul Siegfried Muresan a semnalat faptul ca Guvernul Dancila plateste pentru a i se face reclama in publicatia Politico.