”Nu am avut nicio discuție aprofundata cu domnul Alfred Bulai despre Președinția Romaniei la Consiliul UE sau orice alt subiect. Poate ar fi fost bine.

Am mai fost intrebat in trecut despre ce iși propune Romania sa faca pe perioada mandatului sau. Raspunsul meu a fost mereu clar. Romania trebuie sa gestioneze cele peste 200 de dosare europene inca active și poate arata prin buna lor gestiune contribuția importanta pe care o poate avea in avansarea agendei europene. La aproape 12 ani de la aderare, țara noastra poate juca un rol important in dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene,…