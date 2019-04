Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa scrisoarea pe care o va trimite premierului roman, Tajani va face, in deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European, o declarație de susținere fața de Laura Codruța Kovesi, reafirmand sprijinul PE pentru ca fosta șefa a DNA sa ocupe funcția de procuror-șef al Parchetului European. Decizia…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri, la iesirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, ca asteapta rezultatul negocierilor dintre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene privind functia de procuror sef european, adaugand ca "se negociaza profesionalismul celui care…

- Romania urmeaza sa incaseze in termeni reali mai mulți bani pentru fermieri incepand cu 2020 ''Negocierile pentru viitoarea Politica Agricola Comuna au ajuns intr-un punct favorabil Romaniei. Pe langa faptul ca, așa cum se prezinta acum rezultatul negocierilor, Romania urmeaza sa incaseze in termeni…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european are loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura…

- Laura Codruța Kovesi a fost confirmata joi, 7 martie, drept candidatul Parlamentului European pentru șefia Parchetului European. Anunțul a fost facut de catre grupul PPE din Parlamentul European, pe o rețea de socializare. Conferinta presedintilor a stabilit si echipa de negociere in discutiile ce urmeaza…

- Negocierile din partea PPE pentru stabilirea echipei au fost purtate de europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, cel care a si propus formula adoptata de conferinta presedintilor. "Sunt bucuros sa anunt ca propunerea mea a fost acceptata de Conferinta presedintilor. Echipa de negociere cu Consiliul…

- Laura Codruța Kovesi și ceilalți doi candidați la postul de procuror-șef al Parchetului European, audiati in Comisiile reunite de justiție și buget din Parlamentul European. Marti, 26 februarie are loc doar audierea, nu este dat si un vot. Fosta șefa a DNA le va prezenta acestora planurile și viziunea…