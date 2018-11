Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, lasa de inteles ca nu a demisionat din Guvern, in ciuda faptului ca mai multi ministri confirmasera plecarea sa. „Vineri cand am plecat de la birou am lasat totul la zi si pregatit pentru urmatoarea saptamana de lucru. Dorinta mea este ca proiectul sa…

- ”A demisionat ministrul 20 19. Domnule Presedinte Orban, domnule Presedinte Barna, a demisionat ministrul responsabil de pregatirea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 Ianuarie. Demisia ministrului Negrescu demonstreaza ca Guvernul Dancila nu este pregatit sa preia Presedintia rotativa…

- "Presedintele Senatului s-a referit la nevoia de a avea un consens politic, nu s-a referit la nivelul de pregatire. Cu nivelul de pregatire suntem cu totii de acord ca suntem in grafic. Am remarcat acest lucru si in interventia presedintelui Camerei Deputatilor, si in interventiile liderilor opozitiei,…

- Delegat de tineret la Uniunea Europeana poate fi orice tanar cu cetatenie romana, student sau absolvent de studii superioare, cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, potrivit unui comunicat al MAE. Cunoasterea fluenta a limbii engleze si / sau franceze este o conditie obligatorie pentru participarea…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane a inclus doua sesiuni moderate de catre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, dedicate mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, pe care tara noastra il va prelua in premiera in primul semestru al anului 2019.…

- Romania ”nu va pierde președinția Consiliului Uniunii Europene” Victor Negrescu - ministrul delegat pentru Afaceri Europene. Foto: negrescu.ro. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sustine ca nu se pune problema ca România sa piarda presedintia…